Санкт-Петербург, 17 сентября, 2020, 15:15 — ИА Регнум. Александр Дрозденко официально вступил в должность губернатора Ленинградской области на новый пятилетний срок. Во время приветственного слова он едва сдерживал слезы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Дрозденко

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На 67-м, внеочередном заседании Законодательного Собрания Ленинградской области шестого созыва прошла церемония вступления в должность губернатора.

Как уточнил председательИзбирательной комиссииЛенинградской области МихаилЛебединский, 13 сентября состоялись выборы губернатора региона, которые признаны абсолютно легитимными и состоявшимися. В выборах приняли участие 701,2 тыс. человек из которых 585,8 тыс. — 83,61% — поддержали кандидатуру Александра Дрозденко. Отметим, его кандидатура была выдвинута региональным отделением политической партии «Единая Россия».

После объявления Александра Дрозденко губернатором его поздравили экс-губернатор региона Валерий Сердюков, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский, глава Санкт-Петербургской митрополии Варсонофий, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беголов и многие другие.

«Мы взяли с вами курс и определили формы — два самостоятельных субъекта, но одна агломерация. Наша агломерация будет самой успешной не только в нашей стране, но и в Европе, — сказал петербургский градоначальник, — Жители Ленинградской области выписали вам доверенность и сказали: Александр Юрьевич, управляй и сделай так, чтобы жизнь наша стала стала немного лучше. Мы готовы в этом отношении вам помогать».

На что Александр Дрозденко отметил, что в своей работе учтёт все замечания и предложения избирателей, чтобы сделать жизнь в регионе лучше.

«Я не политик и я не губернатор, в прямом смысле этого слова. Я член большой семьи — Ленинградской области. Я хочу быть хозяином, в хорошем смысле этого слова,хозяином на родной земле с тем, чтобы каждый ленинградец мог мне доверить свою семью, и в радости и в горести получить мою поддержку — сказал губернатор, едва сдерживая слезы. — Моя семья выступила в оппозицию к моему решению стать в этот раз губернатором Ленинградской области. Они хотели чтобы муж и папа больше уделял им внимание. Семья, я хочу попросить у вас прощения, пять лет этого внимания не будет».

Напомним, 55-летний Александр Дрозденко пришёл на работу в правительство Ленобласти в 2002 году на должность вице-губернатора Ленинградской области — председателя Ленинградского областного комитета по управлению государственным имуществом. В мае 2012 года Законодательным собранием Ленинградской области по представлению президента России был наделён полномочиями губернатора Ленинградской области, а в мае 2012 года вступил в должность Губернатора Ленинградской области.

12 мая 2015 года президент России Владимир Путин подписал Указ «О досрочном прекращении полномочий Губернатора Ленинградской области». Александр Дрозденко назначен временно исполняющим обязанности Губернатора Ленинградской области. На досрочных выборах Губернатора Ленинградской области 13 сентября 2015 года Александр Дрозденко получил поддержку 471 тысячи 145 избирателей, что составило 82,1% от числа избирателей, принявших участие в выборах.

Через пять лет, в текущем году, Дрозденко решил вновь выдвинуться, получил одобрение президента и победил на выборах.