Вашингтон, 17 сентября, 2020, 14:46 — ИА Регнум. За последние 24 часа на территории США было выявлено свыше 36 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 17 сентября сообщает университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным университета, за минувшие сутки в стране выявили 36 782 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 6 631 651.

Также сообщается, что за это же время в США 977 пациентов скончались от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов достигло 196 831.

При этом уточняется, что на сегодняшний день в стране 2 525 573 человека вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки на Украине коронавирус выявили у 72 силовиков.