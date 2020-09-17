Москва, 17 сентября, 2020, 14:35 — ИА Регнум. Несмотря на постепенное открытие многих направлений со второй половины лета, улучшения показателей международного туризма не произошло, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Никольская, комментируя заявление МИД РФ о преждевременном открытии границ.

Дарья Драй ИА REGNUM Пассажиры в аэропорту

«Количество международных туристов сократилось на 65% в первой половине 2020, в августе падение составило 93% по сравнению с прошлогодними показателями.

Потери составляют около 440 млн международных прибытий и $460 млрд экспортных доходов от туризма. А восстановление показателей 2019 года возможно только к 2022 году.

Несмотря на пандемию, безопасные международные поездки уже возможны во многих частях мира, необходимо срочно восстановить глобальный туризм за счет скоординированных действий. Это станет возможным, когда вернется доверие туристов к международным поездкам, снизится уровень заболеваемости в отдельных странах.

В связи с этим, МИД РФ призывает сохранять осторожность и бдительность для поддержания позитивных тенденций. Открытие границ будет постепенно продолжаться, но при условии улучшения эпидемиологической ситуации в стране, добровольной вакцинации населения.

Зимой и весной 2021 года планируется разрешить авиаполеты из России на Кубу, Доминикану, Барселону, Зальцбург, Гренобль и другие.

ВОЗ поддерживает открытие стран и активацию экономики ряда стран после карантина. Однако, допустимыми требованиями ВОЗ к открытию границ, являются следующие показатели — 5 0 случаев заболеваний на 100 тысяч жителей.

К сожалению, Россия пока занимает 56-е место в мире по распространению коронавируса на 100 тыс. жителей, а число заразившихся в России 15 сентября 2020 превысило 1 млн человек», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, обсуждать вопрос о сроках открытия границ для возобновления полетов по популярным туристическим направлениям Европы преждевременно, считает МИД РФ.

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