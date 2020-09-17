Брюссель, 17 сентября, 2020, 14:43 — ИА Регнум. Резолюцию по ситуации в Белоруссии, в которой итоги выборов президента в республике не признаются и содержится призыв к введению санкций в отношении Минска, принял Европарламент.

Иван Шилов ИА REGNUM Европарламент

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"Европарламент призывает Совет ЕС безотлагательно <…> ввести широкие и эффективные санкции против всех белорусских лиц, виновных в фальсификации выборов, насилии и репрессиях в Белоруссии», — говорится в резолюции.

Также указывается на возможность изучения возможности включения в данный список граждан России, которые «непосредственно причастны к поддержке режима Лукашенко в Белоруссии».

Кроме того, уточняется, что Европарламент не признает итоги выборов президента Белоруссии, состоявшихся в республике 9 августа и также «не признает Александра Лукашенко президентом по истечении его нынешнего срока полномочий».

Напомним, характер резолюций Европейского парламента является рекомендательными и они не являются обязательными для исполнения институтами Евросоюза.