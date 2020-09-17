Брюссель, 17 сентября, 2020, 14:27 — ИА Регнум. Европарламент отказался признавать Александра Лукашенко президентом Белоруссии и потребовал ввести против него санкции. Об этом говорится в принятой резолюции ЕП по Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Европарламент

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Кроме того, Европарламент призвал ввести широкие и эффективные санкции против всех белорусских лиц, «виновных в фальсификации выборов, насилии и репрессиях»

Также большинство евродепутатов призвали изучить возможность включения в санкционный список граждан России, «непосредственно причастных к поддержке режима Лукашенко в Белоруссии».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кипр заблокировал решение ЕС ввести более жесткие санкции против Белоруссии за нарушения прав человека. 15 сентября страны пришли к консенсусу о непризнании выборов президента в этой республике легитимными и свободными.

Кроме того, председатель Еврокомиссии затронула и отношения с Россией. Она раскритиковала тех, кто выступал за сближение с Москвой, а также заявила, что «Берлину не стоит рассчитывать на то, что двусторонние отношения могут измениться в лучшую сторону».