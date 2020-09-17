Москва, 17 сентября, 2020, 14:27 — ИА Регнум. Создатели кинокомикса «Майор Гром: Чумной Доктор» представят картину на фестивале поп-культуры Comic Con Russia Online 2020. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 сентября сообщают в пресс-службе мероприятия.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Comic Con Saint-Peresburg 2019

Известно, что на фестивале выступят режиссер проектаОлег Трофим, продюсерАртём Габрелянови актёрыТихон Жизневский,Александр Сетейкин,Сергей ГорошкоиДмитрий Чеботарёв. Они ответят на вопросы фанатов и подробнее расскажут о работе над фильмом.

Напомним, в 2020 году фестиваль поп-культуры Comic Con Russia впервые пройдёт в онлайн-формате. Известно, что на мероприятии также выступят Мила Йовович и Пол У.С. Андерсон.