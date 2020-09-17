Москва, 17 сентября, 2020, 14:13 — ИА Регнум. Федеральное агентство воздушного транспорта РФ проводит 17 сентября заседание межведомственной комиссии по допуску авиакомпаний к международным перевозкам.

Максим Додонов ИА Красная Весна Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии»

Следите за развитием событий в трансляции: «Страны возобновляют авиасообщение и открывают границы — трансляция»

В материалах к заседанию есть информация, что будет рассматриваться возможность разрешения авиакомпании «Уральские авиалинии» выполнять рейсы из Москвы и Краснодара в Черногорию в аэропорт Подгорицы.

Напомним, что Черногория еще в августе 2020 года открыла границы для России, но прямое авиасообщение так и не было восстановлено.