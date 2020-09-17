Екатеринбург, 17 сентября, 2020, 14:22 — ИА Регнум. В ближайшее время в Свердловской области похолодает. Данные предоставили в Гидрометцентре.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Заморозки

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По данным структуры, в пятницу, 18 сентября будет облачно и без осадков, днём — до + 16 градусом. Ночью же ожидается температура от + 2 до + 7 градусов с заморозками до — 2 градусов.

В Екатеринбурге заморозки пока не прогнозируются, согласно данным центра.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября 2020 года в Екатеринбурге прошёл сильный ливень, сопровождаемый штормовым ветром.