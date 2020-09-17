Москва, 17 сентября, 2020, 14:00 — ИА Регнум. Законопроект, запрещающий размещать избирательные участки в школах, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 17 сентября.

Алексей Колчин ИА REGNUM Избирательный участок

Следите за развитием событий в трансляции: «Единый день голосования: итоги и комментарии — все новости»

Предлагают ввести законодательный запрет на включение в составы участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса сотрудников общеобразовательных учреждений и запретить использование помещений школ для проведения голосования.

«Голосование, особенно если оно и впредь будет многодневным, серьезно нарушает режим работы школ. Это негативно сказывается на учебном процессе. Проведение голосования в дни каникул — не решение проблемы, так как единых дат начала и окончания школьных каникул в стране нет», — отметил Миронов.