Москва, 17 сентября, 2020, 13:53 — ИА Регнум. Сегодня говорить о полноценном восстановлении авиасообщения между Россией и популярными среди туристов стран Западной Европу, Юго-Восточной Азии и других направлений очень рано и вредно, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя заявление МИД РФ.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Пляж в Нячанге (Вьетнам)

«Российский МИД абсолютно правильно заявил о вреде поспешности в этом вопросе. Совершенно очевидно, что бесстыдные инициативы исходят от отраслевых лоббистов, пытающихся реанимировать рынок авиаперевозок, туризма и услуг, подвергая риску здоровье граждан.

Эпидемиологическая ситуация в мире по-прежнему очень тревожная, статистика заболеваний пандемией в том же ЕС не идет на спад.

Можно сделать вывод, что поскорее возобновить полеты из России за рубеж не удастся. Да и закрыть на ключ регулярное и чартерное авиасообщение между Россией и зарубежным странами следовало не 27 марта, а минимум на два месяца раньше.

Нужно набраться терпения и с высокой вероятностью дождаться наступления нового туристического сезона. В 2021 году зарубежный туризм начнет восстановление.

До пандемии коронавируса российские туристы тратили ежегодно за рубежом почти $60 млрд рублей. Для хорошего самочувствия рубля эти деньги будут нелишними», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, МИД России считает преждевременным обсуждать вопрос о конкретных сроках открытия границ для возобновления полетов по популярным туристическим направлениям Европы.

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