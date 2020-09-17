Джакарта, 17 сентября, 2020, 13:46 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что государство получит вакцину от COVID-19 для 20% населения, сообщает Sindonews.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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"В результате нашего интенсивного взаимодействия Индонезия была включена в категорию авансовых рыночных обязательств Gavi Covax, что означает, что Индонезия получит доступ к вакцинам для 20% населения», — заявила Ретно Марсуди.

Глава МИД Индонезии заявила, что государство получит финансовую помощь. Этот механизм финансирования повлияет на цены на вакцины.

«По нашим оценкам, вакцина через этот многосторонний путь сотрудничества будет доступна только в 2021 году», — заявила Ретно Марсуди.

Как сообщало ИА REGNUM, в МИД Индонезии заявили, что нормализация отношений между Израилем, ОАЭ и Бахрейном не изменит позиции государства в отношении Палестины.