В Курской области выявлены ещё 32 носителя коронавируса
Курск, 17 сентября, 2020, 11:56 — ИА Регнум. В Курской области 17 сентября зарегистрировано 32 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
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Всего в регионе выявлено 7618 положительных тестов.
Выписаны после выздоровления были 6454 пациента, в том числе 42 — за последние сутки. Скончались 56 человек.