Екатеринбург, 17 сентября, 2020, 11:08 — ИА Регнум. В Свердловской области зафиксировали новые 12 случаев смерти от COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM) Коронавирус

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Информацию о летальных случаях подтвердили 17 сентября 2020 года. Всего в регионе скончались от новой коронавирусной инфекции 549 человек.

Больший всплеск смертности от COVID-19 за последнее время фиксировался лишь 10 сентября — тогда сообщалось о 14 случаях смерти от инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 27 425 случаев заражения коронавирусом.