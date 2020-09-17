Белгород, 17 сентября, 2020, 10:58 — ИА Регнум. 47 новых носителей коронавируса выявлено в Белгородской области за минувшие сутки. После лечения выписано 53 человека, сообщили 17 сентября в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM) Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация в регионах — трансляция»

Общее количество выявленных носителей коронавируса в регионе достигло 8103 человек. Выздоровели 7512 человек.

В России за сутки подтвердили 5762 случаев заражения инфекцией.