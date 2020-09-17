Москва, 17 сентября, 2020, 10:34 — ИА Регнум. За минувшие сутки в РФ выявили 5762 случая заражения коронавирусом. Об этом 17 сентября сообщили в оперативном штабе Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Новые случаи зафиксированы в 83 регионах РФ. Больше всего их в Москве — 730. Далее следуют Петербург — 211, Подмосковье — 177, Ростовская область — 171, Нижегородская область — 166, Ставрополье — 138.

Всего с начала распространения вируса в РФ выявили свыше 1085 тыс. случаев заражения.