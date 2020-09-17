Всеволожск, Ленинградская область, 17 сентября, 2020, 10:14 — ИА Регнум. В Ленинградской области выставили на продажу имущественный комплекс индустриально-складской недвижимости «Форд», расположенный в городе Всеволожск. Завод американской корпорации в Ленобласти был закрыт в 2019 году.

Knight Frank. В Ленобласти выставили на продажу завод Ford

Как отмечают 17 сентября в консалтинговой компании Knight Frank, объект расположен в промышленной зоне «Кирпичный завод», в 20 км от Кольцевой автодороги Санкт-Петербурга и включает в себя 36 объектов недвижимости, в том числе главный корпус предприятия общей площадью более 50 000 кв. м, соответствующих стандартам класса В+.

«Имущественный комплекс обеспечен всеми необходимыми энергоресурсами по действующим прямым договорам с поставщиками», — уточнили в компании.

Общая площадь зданий для использования составляет 70 585 кв. м. Комплекс расположен на земельном участке площадью 271 400 кв. м.

Напомним, в 2018 году всеволожский завод «Форд Соллерс» произвёл 15 345 машин Ford Focus и Ford Mondeo. В тот год предприятие получило 1 млрд 239 млн рублей чистой прибыли. Однако летом в 2019 году по решению руководства корпорации Ford оно было закрыто, вместе с еще несколькими заводами «Форда» в Татарии.

Добавим, как уточнили в компании Knight Frank, имущественный комплекс индустриально-складской недвижимости Ford выставлен на продажу и в Набережных Челнах. Он находится в промышленной зоне градообразующего предприятия Набережных Челнов ПАО «Камаз», занимающего территорию более 300 га и имеющего государственное значение для Российской Федерации.