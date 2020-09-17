Ненецкий АО, 6 ноября, 2014, 17:40 — ИА Регнум. Губернатор Ненецкого АО Игорь Кошин сегодня, 6 ноября, провел встречу с президентом ОАО «ЛУКОЙЛ» Вагитом Алекперовым, который прибыл в НАО с рабочим визитом для подписания Соглашения о сотрудничестве между регионом и компанией на 2014-2019 годы. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации округа.

Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество администрации НАО и ОАО «ЛУКОЙЛ». В частности, в ходе разговора, Вагит Алекперов отметил, что новое Соглашение это своего рода фундамент того здания, которое округ и недропользователь строили на протяжении 15 лет работы компании в регионе. "Это позволит нам активно идти вперед в реализации своих производственных программ, а также быть надежным партнером Ненецкого округа в решении социальных проектов, — подчеркнул Президент «ЛУКОЙЛа».