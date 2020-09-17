Москва, 17 сентября, 2020, 09:23 — ИА Регнум. Инициатива Минфина повысить акцизы на табак вызвала возмущение лидера «Справедливой России» депутата Госдумы Сергея Миронова, передает корреспондент ИА REGNUM 17 сентября.

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«Повышение акцизов на сигареты — самый простой и неэффективный способ решения проблем дефицита бюджета. Потому что в конечном итоге эти деньги забирают не у табачных олигархов, а из карманов граждан. Это не только вызовет недовольство курильщиков, но и резко повлияет на их социальное положение. Не надо провоцировать табачные бунты на ровном месте. Из истории России и других стран хорошо известно, чем это заканчивается», — заявил Миронов.

Он обратил внимание на то, что в 2020 году цены на табачные изделия уже выросли на четыре процента, в 2021 году их планировалось увеличить ещё на столько же, но Минфину показалось недостаточно.

«По-моему, чиновники слабо представляют, чем это может закончиться», — считает парламентарий.

Министерство финансов предложило увеличить в 2021 году акцизы на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20%.