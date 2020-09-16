Лукашенко рассказал, что обсуждал с Путиным переброску нефтепотоков в РФ
Минск, 16 сентября, 2020, 23:18 — ИА Регнум. Вопрос переброски на российские порты нефтепотоков, которые до сих пор из Белоруссии шли через порты Прибалтики, обсуждался (среди прочих) на встрече российского и белорусского президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко, сообщает 16 сентября БелТА.
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Соответствующее заявление сделал Лукашенко, отметив, что разговор на тему портов был обстоятельным.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, на фоне резкого ухудшения политических отношений Белоруссии и Литвы Москва и Минск начали обсуждать вопрос переориентировки потоков нефтепродуктов, которые белорусская сторона экспортирует, на российские порты — чтобы отказаться от сотрудничества с Прибалтикой.