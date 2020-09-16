Скопье, 16 сентября, 2020, 23:08 — ИА Регнум. В министерстве здравоохранения Северной Македонии в среду, 16 сентября, сообщили о том, что за последние сутки в результате исследования 1721 образца было выявлено 163 носителя коронавируса. Ещё 132 пациента были признаны излечившимися.

Tasnimnews.com Эпидемия коронавируса

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По данным министерства, с начала эпидемии в стране было выявлено 16 088 случаев заражения, 668 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19. За последние сутки в стране скончались семь пациентов. Лечение проходят 1870 человек. 13 550 пациентов уже здоровы.

Страна по-прежнему занимает первое место среди стран Западных Балкан по смертности среди пациентов с COVID-19, однако это печальное первенство от нее уже скоро может перейти к Косово. При этом число активных случаев заражения значительно снижается, в то время как число ежедневно выявляемых случаев заражения в разы ниже числа выздоравливающих.