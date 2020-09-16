Минск, 16 сентября, 2020, 22:39 — ИА Регнум. Дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного Посла лишены Павел Латушко и Игорь Лещеня — бывшие послы Белоруссии, сообщает 16 сентября БелТА.

ИА REGNUM Манифестация в Минске

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Указы на эту тему подписал белорусский президент Александр Лукашенко. Лишение дипломатического ранга, как отмечается, последовало в ответ на поступки этих людей, порочащие государственную (дипломатическую) службу.

Кроме того, Лукашенко освободил от должности посла Белоруссии в Латвии Василия Марковича. Он также лишён дипломатического ранга за ненадлежащее, отмечает агентство, исполнение должностных обязанностей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вышеуказанные люди выступали на стороне белорусской оппозиции, организовавшей протесты после выборов президента (9 августа 2020 г.).

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Латушко — это экс-посол Белоруссии в Польше и во Франции. В протестной ситуации вошёл в президиум так называемого Координационного совета белорусской оппозиции. Эмигрировал из Белоруссии. Лещеня — экс-посол Белоруссии в Словакии.