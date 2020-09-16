Москва, 16 сентября, 2020, 21:53 — ИА Регнум. В Вооружённых силах России по состоянию на 16 сентября выявлено 469 военнослужащих с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается в информационном бюллетене Министерства обороны.

Mil.ru Проверка температуры у военнослужащего

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«В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях в период с марта месяца на текущие сутки установлено 469 военнослужащих с положительными результатами тестирования», — говорится в сообщении.

По оценкам военных медиков, в настоящее время пять военнослужащих с COVID-19 находятся в состоянии средней тяжести, у остальных заболевание проходит бессимптомно.

Сообщается также, что за сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 50 военнослужащих, общая численность выздоровевших в Вооружённых силах увеличилась до 11 494 человек.