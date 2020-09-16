Нью-Йорк, США, 16 сентября, 2020, 21:15 — ИА Регнум. Пандемия коронавируса привела к небывалому кризису, сообщил 16 сентября журналистам генсек ООН Антониу Гутерреш.

Арнольд Бёклин. Чума (фрагмент). 1898

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По его словам, нынешний кризис не похож на предыдущие. COVID-19, как отметил Гутерреш, стал главной угрозой безопасности во всём мире.

И даже вакцина не является гарантией устранения этого кризиса, хотя она очень нужна людям. Гутерреш подчеркнул, что миру нужна «доступная всем вакцина».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, созданную первой в мире российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V» выразил желание приобрести ряд стран.