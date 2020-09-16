Лондон, 16 сентября, 2020, 21:02 — ИА Регнум. По мнению аналитиков PVM Oil Associates, рост цен на нефть из-за ураганов и сокращения запасов в США продлится не слишком долго, 16 сентября сообщает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«На нефтяной рынок вернулось хорошее настроение, но основные фундаментальные показатели по-прежнему далеки от благоприятных» , — отмечает стратег PVM Стивен Бреннок.

В настоящий момент «эталонная» нефть Brent установилась вблизи отметки $42 за баррель, нефть WTI оценивается примерно в $40 за баррель.

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