Москва, 16 сентября, 2020, 20:57 — ИА Регнум. В два этапа будет выдан российский кредит Белоруссии в размере полутора миллиарда долларов, сообщил 16 сентября журналистам министр финансов России Антон Силуанов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

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Как пояснил глава Минфина РФ, миллиард долларов будет предоставлен Минску в этом году, причём $500 млн — за счёт Евразийского фонда стабилизации и развития и столько же — «за счёт межгоскредита».

Силуанов «В следующем году — $500 млн за счёт межгоскредита».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что из $1,5 млрд, которые Россия предоставляет в качестве кредита, $1 млрд — это фактически старый долг.