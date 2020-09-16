Санкт-Петербург, 16 сентября, 2020, 20:26 — ИА Регнум. В Петербурге заняты почти все специализированные койки для пациентов с COVID-19. Об этом заявил 16 сентября вице-губернатор Олег Эргашев, курирующий сферу городского здравоохранения. Летом койки были свёрнуты на фоне спада заболеваемости, однако с 20 августа в Петербурге наблюдается ее рост.

Дарья Драй ИА REGNUM Скорая помощь подъезжает к больнице им. Боткина в Петербурге

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Как уточнил Эргашев, в Северной столице 12 стационаров принимают коронавирусных пациентов — 11 взрослых и один детский.

«Развернута 3291 койка для взрослой сети и 362 койки для детской сети. В настоящий момент на аппаратах ИВЛ находятся 122 пациента. Свободно коечного фонда — 15%. Для взрослой сети свободно 8%», — сообщил Эргашев в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Он добавил, что власти готовились к ухудшению ситуации, поэтому в случае необходимости в течение 72 часов в городе могут быть развернуты более семи тысяч коек для COVID-пациентов.

«Мы готовы развернуть сейчас дополнительные койки в 40-й больнице, госпиталь «Ленэкспо» — следующий на очереди, если вдруг потребуется такая необходимость. И вторая очередь — больница им. Семашко», — сообщил Эргашев.

Однако в целом, полагают в Смольном, эпидемическая обстановка в Петербурге «стабильна».

Напомним, за предыдущие сутки Петербург дал 19% суточной смертности от COVID-19 по всей стране. В городе от болезни признали умершими 25 человек — в 2,5 раза больше, чем скончалось за сутки в Москве.

Зафиксировано за сутки 207 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге выявлено 39 888 случаев заражения. От COVID-19 скончались 2701 человек. Выздоровели 27 399 человек.