Москва, 16 сентября, 2020, 19:04 — ИА Регнум. Стоимость обучения во всех вузах России возвращена на уровень 2019 года, заявил 16 сентября российский министр науки и высшего образования Валерий Фальков в Госдуме на «правительственном часе».

Дарья Драй ИА REGNUM Главное здание СПбГУ

Фальков «На сегодняшний день во всех вузах [России] стоимость обучения скорректирована до уровня 2019 г.».

Как пояснил министр, это произошло не сразу, поскольку часть вузов всё-таки повышала стоимость обучения с нового учебного года, несмотря на рекомендации Минобрнауки РФ этого не делать.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, инициатива Минобрнауки РФ не повышать стоимость обучения в российских вузах вызвана экономическим кризисом, связанным, в свою очередь, с пандемией коронавируса.