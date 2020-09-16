Бишкек, 16 сентября, 2020, 18:06 — ИА Регнум. За сутки в Киргизии коронавирус диагностировали еще у 73 местных жителей. Об этом сегодня, 16 сентября, на брифинге заявила начальник управления минздрава Айнура Акматова.

Минздрав Киргизии Республиканская клиническая инфекционная больница

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По ее словам, всего с начала пандемии в республике зафиксировано 45 072 случая заболевания COVID-19.

Также она сообщила, что за минувшие сутки от коронавируса излечились 107 киргизстанцев. Всего с момента объявления пандемии излечились 41 210 пациентов, у которых диагностировали COVID-19.

Представитель министерства здравоохранения отметила, что за последние шесть дней в Киргизии не произошло на одного случая смерти от коронавируса.

Всего же в республике зарегистрировано 1 063 летальных исхода среди пациентов с коронавирусной инфекцией.