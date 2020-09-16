Белгород, 16 сентября, 2020, 18:00 — ИА Регнум. Две школы закрыты на карантин по коронавирусу в Борисовском районе Белгородской области. Кроме того, в регионе есть 14 классов, вынужденных уйти на дистанционное обучение из-за случаев заражения инфекцией, сообщил 16 сентября на заседании регионального правительства первый заместитель начальника департамента образования области Николай Рухленко.

Александра Майер ИА REGNUM Школьный класс

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Полностью закрыты на карантин Новоборисовская и Грузсчанская школы. На дистанционное обучение ушли ещё 14 классов в различных школах региона. Отдельные группы детских садов закрыты на карантин в четырёх детских садах Белгорода и Ракитянском районе.

«Обращаю внимание всех глав администраций на жёсткое соблюдение санитарно-эпидемиологических норм. Закрытие школы вообще должно рассматриваться для нас как ЧП. А с другой стороны, мы всегда должны быть готовы и к дистанционному режиму обучения», — подчеркнул на заседании губернатор Белгородской области Евгений Савченко.

По данным регионального оперативного штаба, на 16 сентября в области выявлено 8056 носителей коронавируса, из них 48 за минувшие сутки.