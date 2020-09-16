Для белгородских медиков подготовили шесть тысяч доз антиковидной вакцины
Белгород, 16 сентября, 2020, 17:27 — ИА Регнум. Шесть тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции должна получить Белгородская область 16 сентября. Препарат предназначен для вакцинации медработников. Об этом на заседании правительства региона заявила заместитель начальника департамента здравоохранения области Людмила Крылова.
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Регион получит препарат «Sputnik V». Специалисты подготовили холодильники и термоконтейнеры для транспортировки — вакцины должна храниться при температуре не выше минус 18 градусов.
О широкомасштабной вакцинации населения от коронавируса пока говорить не приходится. В Минздраве РФ ещё изучают пострегистрационные исследования.