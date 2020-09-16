Белгород, 16 сентября, 2020, 17:27 — ИА Регнум. Шесть тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции должна получить Белгородская область 16 сентября. Препарат предназначен для вакцинации медработников. Об этом на заседании правительства региона заявила заместитель начальника департамента здравоохранения области Людмила Крылова.

Torange.biz Вакцина

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Регион получит препарат «Sputnik V». Специалисты подготовили холодильники и термоконтейнеры для транспортировки — вакцины должна храниться при температуре не выше минус 18 градусов.

«Эта партия рассчитана только на медработников в возрасте от 18 до 60 лет. Какие для нас будут поставки далее — пока неизвестно, будем работать и следить за ситуацией», — сказала Людмила Крылова.

О широкомасштабной вакцинации населения от коронавируса пока говорить не приходится. В Минздраве РФ ещё изучают пострегистрационные исследования.