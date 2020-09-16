Москва, 16 сентября, 2020, 17:07 — ИА Регнум. Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов награжден орденом преподобного Сергия Радонежского I степени. Как сообщает пресс-служба ПАО «ЛУКОЙЛ», 15 сентября в Патриаршей и Синодальной резиденции в Свято-Даниловом монастыре в Москве состоялась встреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла с президентом ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагитом Алекперовым.

Пресс-служба ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов награжден орденом Сергия Радонежского

В знак внимания к помощи Русской Православной Церкви и в связи с 70-летием со дня рождения предстоятель Русской Православной Церкви наградил Вагита Алекперова орденом Русской Православной Церкви преподобного Сергия Радонежского I степени. Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» поблагодарил Его Святейшество за высокую церковную награду.