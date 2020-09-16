Москва, 16 сентября, 2020, 16:48 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский прогнозирует России ситуацию, аналогичную белорусской.

Иван Шилов ИА REGNUM Жириновский

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"После такого режима Запад им всегда будет казаться более привлекательным. Всё без виз, демократия, дубинок нет, всё разрешено. Поэтому они и вышли сейчас на улицы. И наша молодежь также выйдет. Ведь мы идем по одному пути с Лукашенко», — отметил Жириновский.

Он напомнил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко «написал себе 80%».

«И у нас «Единая Россия» сколько же написала своим губернаторам», — указал парламентарий.