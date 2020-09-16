Минск, 16 сентября, 2020, 16:40 — ИА Регнум. Запуск Белорусской АЭС произойдёт 7 ноября 2020 г., сообщает 16 сентября БелТА.

(сс)Стэльмах Аляксандр Мікалаевіч БелАЭС

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Соответствующее заявление сделал белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с политическим активом страны. Он заявил, что всех приглашает на это мероприятие.

Лукашенко «Думаю, 7 ноября, в знаковый день для нас, мы сможем там побывать и сказать, что мы получили первое электричество с нашей атомной станции».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, БелАЭС стала первой атомной электростанцией в Белоруссии. Полностью первый энергоблок станции начнёт работать в первом квартале будущего года.

БелАЭС создана по российскому проекту. Она находится на границе с Литвой, по поводу чего Вильнюс постоянно предъявляет претензии.