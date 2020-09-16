Ростов-на-Дону, 16 сентября, 2020, 16:36 — ИА Регнум. Власти Ростова-на-Дону подтвердили взрывной рост заболеваемости внебольничной пневмонией. По некоторым данным, количество случаев внебольничной пневмонии более чем вдвое выше прошлогоднего показателя.

Minzdravkk.ru Врач делает компьютерную томографию

«Если в прошлом году с 1 марта по август было 1800 случаев [внебольничных] пневмоний, то сейчас за тот же период — 5070. То есть увеличение больше, чем в два раза», — цитирует портал 1rnd.ru заместителя главы администрации Ростова-на-Дону по социальным вопросам Елену Кожухову.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области в период с апреля по июль 2020 года было зарегистрировано более 4,6 тыс. случаев внебольничной пневмонии. Об этом ранее сообщал главный санитарный врач региона Евгений Ковалёв. По его словам, все пациенты с этим диагнозом в обязательном порядке сдают тест на коронавирус и проходят процедуру компьютерной томографии.