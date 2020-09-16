Саратов, 16 сентября, 2020, 16:39 — ИА Регнум. В Саратовской области с начала грибного сезона в 2020 году отравились 8 человек. О зарегистрированных случаях сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Hans Гриб

Среди пострадавших — шесть женщин и двое мужчин. Установлено, что это жители городов Балаково и Саратова, возраст отравившихся от 18 до 67 лет. Причиной интоксикации стали дикорастущие грибы. По словам пострадавших это были маслята, поддубовики, рядовки, которые саратовцы употребили в пищу как в жареном, так и в отварном виде.

Сотрудники надзорного ведомства предупреждают, что собирать следует только известные съедобные грибы, исключить их сбор вдоль автомобильных и железных дорог, вблизи промышленных предприятий. Не следует покупать грибы у частных лиц. Некоторые виды грибов (условно-съедобные — сыроежки, рядовки, зеленушки и др.) требуют особо тщательной обработки. Детям до 10 лет грибы не рекомендовано употреблять в пищу, а также пожилым людям, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта. При появлении первых признаков отравления незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии в августе госпитализировали с признаками отравления грибами семью из четырех человек. Предположительно, пострадавшие ели жареные белые грибы. Одного из детей не удалось спасти. Специалистам предстоит выяснить причины отравления семьи, так как белые грибы не опасны. Возможно, они могли соприкасаться с ядовитыми грибами.

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