Казань, , 11:25 — REGNUM В Татарии госпитализировали с признаками отравления грибами семью из четырех человек. Предположительно, пострадавшие ели жареные белые грибы.

Одного из детей не удалось спасти, за жизнь второго ребенка медики продолжаются бороться. Специалистам предстоит выяснить причины отравления семьи, так как белые грибы не опасны. Возможно, они могли соприкасаться с ядовитыми грибами, сообщает Татарстан 24.

По информации Роспотребнадзора, на 19 августа в республике зарегистрировано шесть случаев отравления грибами, в том числе два — среди детей. В 2019 году за этот же период зафиксировали 8 случаев отравления, в том числе два ребенка.

Врачи рекомендуют незамедлительно обращаться за помощью при первых признаках отравления.

ИА REGNUM ранее сообщало, уголовное дело по факту гибели ребенка из-за отравления грибами возбуждено в Башкирии. 10 августа 2020 года отец погибшей девочки собрал растущие около деревни грибы, приготовил их и съел вместе с детьми. Ночью отец почувствовал недомогание. Тогда же он обнаружил, что девочка не подает признаков жизни, и вызвал скорую помощь. По предварительной информации, собранные отцом грибы были не пригодны для употребления в пищу.

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