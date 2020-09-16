Цхинвал, 16 сентября, 2020, 15:48 — ИА Регнум. Произвести все выплаты, положенные медикам за работу в «красной зоне», в течение недели распорядился президент Южной Осетии Анатолий Бибилов на совещании координационного штаба по защите населения от коронавируса. Об этом 16 сентября сообщает агентство «Рес».

Павел Соболев ИА REGNUM Вход в красную зону

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"Если еще не до конца подготовлены постановления, то подготовьте и завершите выдачу единовременных выплат работникам медицинской сферы, чтобы в течение недели все врачи и медсестры получили свои выплаты в полном размере», — цитируют журналисты главу республики.

Как рассказал журналистам руководитель Республиканского многопрофильного медицинского центра (РММЦ) Южной Осетии Маир Кокоев, дополнительные выплаты медикам за работу с пациентами с COVID-19 будут единовременными. Размер выплат будет зависеть от количества времени работы в «красной зоне». По словам главы центра, в ней работали почти все медики РММЦ.

Стоит отметить, что в Южной Осетии карантинные меры на границе с Россией действовали до 15 сентября. Последний случай заражения коронавирусом в республике был выявлен 17 июля.