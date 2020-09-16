Берлин, 16 сентября, 2020, 15:26 — ИА Регнум. Правительство Германии предложило Вашингтону отказаться от санкций в отношении российского проекта «Северный поток — 2». Однако не безвозмездно, а в обмен на значительные инвестиции в строительство на территории ФРГ двух терминалов для импорта сжиженного газа. Об этом сообщает немецкое издание Die Zeit.

Gazprom.ru Северный Поток-2

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По данным газеты, речь идёт о сумме до €1 млрд. План финансирования строительства терминалов в портах Брунсбюттель и Вильгельмсхафен, через которые американские компании смогут ввозить сжиженный газ в Германию, предлагался министру финансов США Стивену Мнучину главой минфина ФРГ Олафом Шольцом как на словах, так и письменно.

В письме. направленном в Вашингтон 7 августа, правительство ФРГ обещало «значительно увеличить общественную поддержку строительства» терминалов, выделив до €1 млрд.

«Взамен США разрешат беспрепятственное завершение и эксплуатацию «Северного потока — 2», — говорится в письменном предложении.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине августа делегация, в которую вошли представители 24 стран Евросоюза, выразила протест США в связи с планируемыми новыми санкциями против строительства трубопровода «Северный поток — 2».

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Теперь на введении новых санкций против российского газопровода настаивают в Евросоюзе. Такие заявления делаются на фоне ситуации с российский блогером Алексеем Навальным, в организме которого германские медики якобы обнаружили следы яда из семейства «Новичок». Так, претендующий на должность лидера германского Христианско-демократического союза Германии Фридрих Мерц заявил, что «после покушения на отравление Навального Европа должна сейчас отреагировать» и предложил ввести немедленное двухлетнее замораживание строительства «Северного потока — 2», то есть мораторий». По его словам, эти два года позволят ЕС «сократить свою зависимость от российских нефти и газа».