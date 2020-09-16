Стокгольм, 16 сентября, 2020, 15:24 — ИА Регнум. Число летальных исходов от заболевания COVID-19 в Швеции за сутки увеличилось на девять человек. Такие данные 16 сентября обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 5 860 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 87 575 человек. За последние 24 часа их число увеличилось на 230 человек.

По состоянию на 16 сентября, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 15 пациентов с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находятся в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь. Всего за время пандемии в стране интенсивной терапии подверглись 2 588 человек.