Минск, 16 сентября, 2020, 15:13 — ИА Регнум. События 2020 года в Белоруссии напоминают Александру Лукашенко события последнего десятилетия прошлого века, когда он был избран президентом постсоветской республики. Об этом он заявил 16 сентября на «встрече с политическим активом страны».

Okras Президент Белоруссии Александр Лукашенко

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На мероприятие в президентский дворец — «Дворец Независимости» собрано около 300 человек — высшие должностные лица, сотрудники президентской администрации, члены двухпалатного Национального собрания (Совета Республики и Палаты представителей), руководители и специалисты государственных органов и организаций, представители местной власти из каждой области и пропагандисты.

Как сообщает президентская пресс-служба, Лукашенко сообщил им, что пригласил их для ознакомления с оперативной аналитической информацией «которая даст ответы на самые острые вопросы сегодняшнего дня и поможет лучше сориентироваться в политической ситуации внутри и вокруг Белоруссии».

В своём выступлении он отметил: «То, что происходит сегодня, не является чем-то неожиданным или новым для нас. Люди постарше помнят и не такое в Белоруссии, когда тысячи и тысячи людей выходили в 90-х на улицы, переворачивали машины, жгли их, бросали коктейли Молотова на первые этажи тогда еще не нынешних бутиков и магазинов, а в окна к обычным людям. Якобы спонтанная самоорганизация общества, вызревание так называемой революционной ситуации, «нелегитимность выборов» и тому подобное — все это мифы. Их напрочь разбивает глубинный анализ событий, произошедших задолго до электоральной кампании текущего года».

Напомним, 9 августа в Белоруссии закрылись избирательные участки. Не получив от участковых комиссий итогов голосования, десятки тысяч граждан в более полусотне белорусских городов вышли на мирные акции протеста, высказывая недовольство бессменным правлением Александра Лукашенко. МВД при поддержке армии жестоко подавляет эти выступления, продолжающиеся в сентябре.

Евросоюз, США и большинство стран мира не признали Лукашенко легитимным президентом. Литовский парламент объявил президентом Белоруссии экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую.

Руководитель кремлёвской пресс-службы Дмитрий Песков заявил 16 сентября: «Лукашенко является легитимным президентом Белоруссии. Не думаю, что он нуждается в каких-то гарантиях безопасности у себя в стране».

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