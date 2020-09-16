Москва, 16 сентября, 2020, 14:54 — ИА Регнум. Доброе имяживых и павших воинов-освободителей приходится защищать не только от внешних, но и от внутренних русофобов, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 16 сентября, комментируя высказывания главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.

Иван Шилов ИА REGNUM Победа

Как сообщалось ранее, Бастрыкин в интервью РИА Новости заявил, чтов рамках борьбы с фальсификацией истории и реабилитацией нацизма будетсозданштаб для архивных и поисковых работ.

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«Создание штаба для архивных и поисковых работ в рамках борьбы с фальсификацией истории и реабилитацией нацизма — это верное, насущное решение. Действительно, мы просто обязаны защищать доброе имя живых и павших воинов-освободителей, мирных жителей, жертв нацистов. К сожалению, защищать это доброе имя приходится и от вредных антисоветских поделок российского кинематографа, публицистики, литературы, псевдоисторических изысканий внутренних русофобов.