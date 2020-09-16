Москва, 16 сентября, 2020, 13:56 — ИА Регнум. Как известно, улучшить жилищные условия за счет материнского капитала можно было изначально, в том числе потратить его на первый взнос по ипотеке. Но купить жилье еще не значит жить в нем. Не у всех есть деньги на ремонт, заявил корреспонденту ИА REGNUM первый заместитель генерального директора «Центра независимой экспертизы собственности» (ЦНЭС), д. э. н., профессор МГСУ Кирилл Кулаков.

Иван Куликов. Семья лесника. 1909

«На первичном рынке, на который в основном и распространяется льготная ипотека, жилье предлагается без отделки. А денег на ремонт уже нет. Возможным выход из ситуации — использование на эти цели маткапитала: полностью или частично.

Также было бы неплохо дать возможность использования маткапитала на ремонт вообще без покупки нового жилья, а просто на улучшение текущих жилищных условий. Социальный эффект кажется очевидным !

Однако, есть и проблема для государства — сложность в контроле за целевым использованием выделяемых средств, ведь сам факт проведения ремонта и его стоимость могут стать инструментами мошеннических действий», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, разрешить использование материнского капитала для покрытия расходов на ремонт жилья предложили в Общероссийском народном фронте (ОНФ).

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