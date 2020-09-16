Воронеж, 16 сентября, 2020, 13:55 — ИА Регнум. Штормовое предупреждение объявлено из-за прогнозируемых заморозков на территории Воронежской области на 17 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Заморозки

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»От Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды получено штормовое предупреждение: ночью и утром 17 сентября 2020 года в низких местах Воронежской области ожидается опасное агрометеорологическое явление — заморозки до минус 1°», — говорится в сообщении ГУ МЧС.

Добавим, что, согласно прогнозу Воронежского гидрометероцентра, днём 17 сентября в регионе ещё сохранится солнечная и тёплая погода — до +27 градусов. Но уже с 18 сентября резко похолодает — дневная температура не превысит + 17 градусов, пойдут дожди. 19 сентября похолодает до +13 днём.