Гатчина, Ленинградская область, 16 сентября, 2020, 13:41 — ИА Регнум. Органы региональной власти Ленинградской области, которые в настоящий момент размещаются в здании правительства региона в центре Санкт-Петербурга, полностью завершат переезд в Гатчину в 2022 году. Об этом 16 сентября сообщили в областной администрации.

Дарья Драй ИА REGNUM 9 Правительство Ленинградской области

Напомним, в августе текущего годаИА REGNUM сообщало, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил начать перерегистрацию подразделений областной администрации, подведомственных госучреждений и госпредприятий на территории Ленинградской области.

В то же время сохранится традиция объявления каждый год одного из городов «столицей Ленинградской области» и празднования Дня региона в этом городе.

«Место ежегодного празднования Дня образования Ленинградской области будет по-прежнему определяться ежегодно на конкурсной основе», — говорится в сообщении властей.

Правительство и другие органы власти Ленинградской области исторически размещаются в Санкт-Петербурге. В 2017 году было принято решение о том, что в ближайшие годы чиновники областной власти переедут в Гатчину и этот город со временем будет объявлен официальной столицей Ленинградской области.

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