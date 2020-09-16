Санкт-Петербург, 16 сентября, 2020, 13:25 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге из-за упавшего на рельсы пассажира временно останавливали движение по красной ветке метрополитена. В настоящий момент пострадавший извлечен с путей, движение восстановлено. Об этом 16 сентября сообщили в пресс-службе Петербургского метрополитена.

Дарья Драй ИА REGNUM Метро

Падение человека на пути метро произошло в 13:04 мск на первой («красной») линии метро на станции «Владимирская». Из-за этого движение поездов от «Проспекта Ветеранов» (на юге) до «Девяткино» (на севере) шло с увеличенным интервалом.

По второму пути движение осуществлялось только от станции от «Девяткино» до станции «Площадь Ленина», а от «Площади Восстания» до «Проспекта Ветеранов» движение было приостановлено.

«В 13:12 пассажир извлечен. Движение поездов по Линии 1 осуществляется в полном объеме», — сообщили позже в пресс-службе метро.