Нижний Новгород, 16 сентября, 2020, 13:09 — ИА Регнум. В Приволжском федеральном округе по состоянию на 16 сентября выздоровели после заражения коронавирусом 118 245 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного общероссийского штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Таким образом, от общего числа носителей коронавируса в округе, число которых достигло 143 433 человек, более 82,43% уже выздоровели. С учетом всех выздоровевших и скончавшихся с начала пандемии в настоящее время борются с инфекцией 23 426 жителей округа.

За сутки число новых выявленных носителей коронавируса оказалось ниже количества выписавшихся по выздоровлении граждан. Так, за сутки выявили 1049 новых случаев заражения коронавирусом, а выписаны в округе 1069 человек.

В течение последних 24 часов самое значительное число выписанных зарегистрировано в Нижегородской области — 201 человек, в Оренбургской области — 142, в Ульяновской области — 140, в Саратовской области — 114, в Самарской области — 71, в Удмуртии — 70, в Башкирии — 65, в Кировской области — 52, в Мордовии — 49, в Пермском крае — 43, в Татарии — 40, в Чувашии — 36, в Марий Эл — 24, в Пензенской области — 22.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 16 сентября в России подтверждено 1 079 519 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 5670 новых носителей SARS-CoV-2. Доля жителей Поволжья в общем числе носителей коронавируса в России постепенно увеличивается и составляет уже более 13,28%. Полностью выздоровели 890 114 жителей России. Доля выздоровевших жителей Поволжья среди граждан страны, победивших коронавирус, составляет более 13,28%.

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