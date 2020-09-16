Москва, 16 сентября, 2020, 12:49 — ИА Регнум. Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил о готовности подписать изменения в указ о размере зарплат ректоров вузов министерства, передает корреспондент ИА REGNUM 16 сентября.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Зарплата

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"Я сегодня же подпишу необходимые изменения в приказ, и в самое ближайшее время мы начнем корректировать премии ректоров, исходя из того, какая заработная плата не в целом по коллективу, а у какого количества из работников больше чем двух средних (зарплат) по экономике», — сообщил Фальков, отвечая на вопрос спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Володин обратил внимание на то, что заработная плата ректора — от 300 тыс. рублей до 1 млн.

«Вот у вас есть правильное решение, что заработную плату ректор получает с надбавками за выполнение ряда требований, которые вы перед ними ставите как учредитель. Они должны выйти на определенные достижения и в области науки, международной деятельности, сотрудничества с другими вузами. А вот вопрос повышения оплаты тому профессорско-преподавательскому звену, без которого просто невозможно организовать учебный процесс, можем с вами взять и записать в эти критерии? Чтобы ректор мог получить премию-надбавку только в том случае, если он будет заниматься повышением оплаты труда рядового преподавательского звена», — указал спикер Госдумы.

Министр назвал «справедливой и правильной постановку вопроса». Володин обратил внимание на колоссальный разрыв зарплат преподавателей и руководства вузов.

«В 75 вузах (30% вузов, подведомственных министерству) 30% преподавателей делают всю картину, они обеспечивают общее выполнение указов президента… Было бы правильно привязать стимулирующие выплаты ректора к количеству работников университета (не общему показателю выполнения две средних по экономике региона в целом коллектива), а количеству работников коллектива из профессорско-преподавательского состава, которые реально эту заработную плату получают. И чем больше процент, желательно стремиться к 100%, это, на наш взгляд, соответствовало бы и принципам социальной справедливости», — отметил Фальков.