Мурманск, 16 сентября, 2020, 12:10 — ИА Регнум. Уголовное дело по статье «Вандализм» возбуждено в Мурманской области после обрушения памятника Советским подводникам в Лиинахамари. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Памятник Советским подводникам в Лиинахамари

Следствие выясняет все обстоятельства обрушения монумента, идет поиск причастных.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне мурманский губернатор заявил, что памятник, установленный в память о героизме подводников в годы Великой Отечественной войны, мог быть разрушен намеренно — на его фрагментах обнаружены следы тросов.