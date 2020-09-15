Мурманск, , 21:15 — REGNUM Мурманский губернатор Андрей Чибис прокомментировал обрушение памятника Советским подводникам.

Памятник Советским подводникам до обрушения Www.vk.com

«На месте работают правоохранительные органы. На фрагментах памятника обнаружены следы тросов, это говорит о том, что его могли разрушить намеренно. Сложно представить, что есть люди, способные на такое и они ходят по одной с нами земле. Отдельно предстоит разобраться, как участок земли с памятником оказался в аренде частной компании», — написал глава региона на своей странице «Вконтакте».

Чибис также заявил, что взял ситуацию под личный контроль.

«Памятник будет восстановлен. Утратить его, значит забыть о героях. У нас нет такого права», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, ЧП стало достоянием широкой общественности после того, как фотографии с обрушенным памятником опубликовали в соцсетях жители поселка Лиинамахари.