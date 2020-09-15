Мурманск, 15 сентября 2020, 21:15 — REGNUM Мурманский губернатор Андрей Чибис прокомментировал обрушение памятника Советским подводникам.

Памятник Советским подводникам до обрушения
Памятник Советским подводникам до обрушения
Www.vk.com

«На месте работают правоохранительные органы. На фрагментах памятника обнаружены следы тросов, это говорит о том, что его могли разрушить намеренно. Сложно представить, что есть люди, способные на такое и они ходят по одной с нами земле. Отдельно предстоит разобраться, как участок земли с памятником оказался в аренде частной компании», — написал глава региона на своей странице «Вконтакте».

Чибис также заявил, что взял ситуацию под личный контроль.

Памятник Советским подводникам до обрушения
Www.vk.com
Рухнувший монумент
Www.vk.com

«Памятник будет восстановлен. Утратить его, значит забыть о героях. У нас нет такого права», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, ЧП стало достоянием широкой общественности после того, как фотографии с обрушенным памятником опубликовали в соцсетях жители поселка Лиинамахари.