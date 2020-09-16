Нижний Новгород, 16 сентября, 2020, 11:16 — ИА Регнум. В Приволжском федеральном округе по состоянию на 16 сентября выявили 1049 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 143 433 случаев, сообщает оперативный штаб России.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Так, в Нижегородской области выявили 165 новых случаев заражения SARS-CoV-2, в Ульяновской области — 127, в Самарской области — 121, в Саратовской области — 111, в Оренбургской области — 100, в Пензенской области — 98, в Удмуртии — 72, в Пермском крае — 64, в Кировской области — 60, в Башкирии — 32, в Мордовии — 30, в Чувашии — 27, в Марий Эл — 22, в Татарии — 20.

С учетом новых данных общее число заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 30 108 случаев, в Саратовской области — 14 008, в Ульяновской области — 13 778, в Оренбургской области — 11 428, в Самарской области — 10 187, в Пензенской области — 9582, в Пермском крае — 8810, в Башкирии — 8286, в Чувашии — 8221, в Кировской области — 7572, в Татарии — 6900, в Мордовии — 5961, в Марий Эл — 4549, в Удмуртии — 4033.

Полностью выздоровели 118 245 жителей округа, за последние сутки выписаны 1069 человек. Таким образом, в настоящее время борются с инфекцией 25 188 жителей округа. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 1762 человека, за минувшие сутки скончались 23 жителя Поволжья, накануне сообщалось о 20 летальных случаях в округе.

В течение почти трех месяцев, с 10 мая, ежедневно выявлялось более 900 новых носителей коронавируса в округе. 26 июля было зафиксировано менее 900 новых случаев заражения. 5 и 6 августа число новых носителей коронавируса, выявленных за сутки в округе, составило менее восьмисот человек. В течение августа число выявляемых за сутки заражений коронавирусом превышало 800 случаев, постепенно увеличиваясь. 2 сентября число подтвержденных заражений коронавирусом за сутки превысило 900 случаев. По состоянию на 14 сентября число новых носителей коронавируса, выявленных в Поволжье, впервые за долгое время превысило 1 тысячу человек — 1010 случаев, 15 сентября — 1012 новых случаев заражения.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 16 сентября в России подтверждено 1 079 519 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 5670 новых носителей SARS-CoV-2. Доля жителей Поволжья в общем числе носителей коронавируса в России продолжает расти и составляет уже более 13,28%. Полностью выздоровели 890 114 жителей России, за сутки выписаны 5809 человек. Таким образом, в настоящее время пытаются побороть инфекцию 189 405 человек. 18 917 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 132 — за последние сутки.

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